Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte yurt genelinde olduğu gibi Yozgat’ta da hava sıcaklıkları her geçen gün yükseliyor. Sıcak havalar nedeniyle açıkta kalan gıdalar daha da çabuk bozulurken, buzluktan çıkartılan etlerin dışarıda çözdürülmesiyle ilgili konuşan kasap esnafı vatandaşları uyardı. Çözünmesi için çıkartılan etlerin mutfak tezgahına konulmasının yanlış olduğunu ifade eden esnaf, bazı zamanlarda bu süreci hızlandırmak için gıdanın güneşin altına konulmasının ise sağlığa zararlı durumlar meydana getirebileceğini belirtti. Etin çözünmesi için yenmeden 1 gün önce buzluktan çıkarılıp buzdolabının soğutucu tarafına konulmasını tavsiye eden kasap esnafı, tüketilmeyecek parçaların bozulmaması için buzlukta muhafaza edilmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

"Et Hava Almayacak Şekilde Sarılmalıdır"

Kasap esnafı, etlerin dondurulmasında dikkat edilmesi gereken hususları şöyle açıkladı: "Etler daima bir defada kullanılacak parçalar halinde hazırlanmalıdır. Etlerin dondurulmasında dikkat edilecek en önemli noktalardan biri de etin dışının hava almayacak şekilde sarılmasıdır. Buna dikkat edilmezse açıkta kalan kısımda donma yanığı dediğimiz açık pembe renkte süngerimsi bir tabaka oluşur. Don yanığı olan kısımda yapısal bozulma gerçekleşir ve besin değerinde kayıplar meydana gelir. Ayrıca lezzette de değişiklikler hissedilir. Böylece et çok yönlü değer kaybına uğrar."

“Et Mutlaka Buzlukta Durmalı"

Sıcak havalarda kullanılacak kadar etin buzluktan çıkartılması gerektiğine vurgu yapan esnaf, "Mesela yarım kilo kıyma ve kuşbaşı et dolabın soğutucu tarafında durabilir. Burada en fazla 3-4 gün dayanırlar. Tüketmeyeceğimiz et mutlaka buzlukta durmalı. Soğutucu kısımda çok bekleyen et renk kaçırır. Bir süre sonra da kanını akıtır, kokmaya başlar. Kısacası, ihtiyacımız olan eti buzluğun dışında bekleteceğiz. Ayrıca etleri poşette değil, mümkün olduğu kadar tabağa koyup üzerine streç çekerek muhafaza edeceğiz. Etleri poşete koyduğumuz zaman daha çok bakteri üretiyor, bu da dayanma süresini azalıyor" şeklinde konuştu.

"Buzdolabının İçerisinde Çözünmesi Lazım"

Kasap esnafı, "Malum hava sıcaklıkları yükseliyor. Dolaptan çıkarttığımız kıyma ve etler daha çabuk çözünüyor. Vatandaş buzluktan çıkan eti genellikle dışarıya çıkarır ve mutfakta çözdürmeye çalışır. Bu yanlış bir şey. Etin buzluk yerine soğutucu tarafta, yani yine buzdolabının içerisinde çözünmesi lazım. Mutfak taşına koyduğumuzda et bakteri üretmeye başlar. Dolapta çözündüğü zaman bakteri üretmez, daha sağlıklı olur. Daha hızlı çözünsün diye güneşin altına koyanlar da var ama ondan sonra et sağlıklı olmuyor, çeşitli hastalıklar geliyor. Mesela yarın et yiyeceksen bu geceden onu çıkarıp dolabın soğutucu kısmına koyman lazım. Bir gün önceden bu yapılırsa daha sağlıklı olur" dedi.

“Sebzelik Kısmının Üzerinde Dursun”

Etlerin oda ısısında açıkta bırakılacak şekilde değil, yine buzdolabının alt bölmesinde çözünmesinin sağlanması gerektiğini vurgulayan esnaf, "Derin dondurucuda saklanan etin buzdolabının sebzelik kısmının üstüne konularak çözünmesi beklenebilir. Etin çabuk çözünmesi amacıyla uygulanan kalorifer, soba üzerinde çözünme, oda sıcaklığında bekletme gibi yöntemler insan sağlığı açısından tehlikeli sonuçları da beraberinde getiriyor" şeklinde konuştu.