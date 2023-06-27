Kurban Bayramı ile birlikte Yozgatlı vatandaşlar, kurban ibadetini yerine getirecek. Yarın kesilecek kurbanlıkların bir kısmını saklayacak olan vatandaşlar, eti farklı şekillerde saklamayı tercih ediyor. Parçalanmış, bütün veya kıyma yaptırarak kalan etleri değerlendiren vatandaşlar için ise kasaplar hazırlıklarını tamamladı.

BAYRAMDA YOĞUN OLACAKLAR

Bu yıl 28 Haziran’da idrak edilecek Kurban Bayramı öncesinde şimdiden hazırlıklar başladı. Kurbanda etlerin pay edilmesi, doğranması ve kıyma haline getirilmesi ise en yorucu işler arasında yer alıyor. Yorucu işler arasında yer alan kıyma çekmeyi ise vatandaşlar, kasaplara bırakıyor.

Kurbanını kesen vatandaşlar bayramın ilk gününden itibaren kasapların yolunu tutacak. Bu nedenle bayram mesaisi yapacak olan kasap dükkânları hazırlıklarını tamamladı. Kasaplar vatandaşın getirdiği etleri işlemden geçirerek isteğine göre hazırlayacak.

Ülkenin dört bir yanında olduğu gibi Yozgat’ta da kurbanlıkların kesilmesinin ardından kasaplarda kıyma çektirme yoğunluğu olacak. Bu yoğunlukta çalışacak olan kasaplar hazırlıklarını Bayram öncesinden tamamladı.

“BAYRAM GÜNÜ ÇALIŞACAĞIZ”

Aile Kasabı Sahibi Mustafa Ergin, “Kurban kesildikten sonra belirli dini vecibelere göre bir bölümünün dağıtılması gerekiyor. Kalan etlerin ise korunması gerekiyor. Gelenek haline geldiği için ilk gün et yeniyor. Ama etin 1 gün bekletilmesi daha uygundur. Çünkü yumuşak olması için. Normalde etin ömrü 7 gündür ama difriz de olursa istediği kadar et beklenebilir. Bizler de hazırlıklarımızı tamamladık ve müşterilerimizin mağduriyet yaşamaması için bayram günü çalışacağız. Bu sene kıyma çekimi fiyatımızı 5 lira olarak belirledi. Herkesin şimdiden Kurban Bayramını kutlarım” dedi.

“HİJYENİK BİR ORTAMDA DİNLENDİRMELİSİNİZ”

Etin nasıl saklanması ve ne zaman işlem görmesi gerektiğine değinerek açıklama yapan Ergin, “Kurban etinden verimli şekilde pay çıkarmak istiyorsanız, eti 1 gün kadar 4 derece sıcaklıkta hijyenik bir ortamda dinlendirmelisiniz. Bu şartları karşıladıktan sonra etinizi dilediğiniz gibi kuşbaşı, parça et veya kıyma olarak muhafaza edebilirsiniz. Kurban eti kıyması için en uygun zaman kesimin ertesi günüdür. Böylece et dinlenmiş olacaktır. Kurban eti kıyma olarak çektirildikten sonra köfte yapılıp buzlukta saklanabilir, yemeklik pay edilerek yine dondurucuda saklanabilir” şeklinde konuştu. Melike Aslı Arslan/Alpaslan Demir