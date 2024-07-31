Tarihte zenginliği ve Hz. Musa'ya karşı giriştiği isyanlarla tanınan Karun, pek çok kişinin merak ettiği bir figürdür. Zalim ve kibirli kişiliği ile bilinen Karun’un yaşamı ve serveti hakkında birçok soru bulunmaktadır. Karun'un ne zaman yaşadığı ve ne kadar zengin olduğu, tarihçiler ve araştırmacılar tarafından sıkça ele alınan konulardandır.

KARUN KİMDİR VE NE ZAMAN YAŞAMIŞTIR?

Karun, Lidya Kralı olarak bilinir ve M.Ö. 560-540 yılları arasında hüküm sürmüştür. İzhar'ın oğlu olarak 35 yaşında tahta çıkan Karun, parayı ilk bastıran ve paralı ordu sistemini kuran kişi olarak tarihe geçmiştir. Lidya’nın ilk paralarını bastırarak çevresindeki krallıklara hakimiyet kurmayı başaran Karun, Eski Mısır’ın en güçlü hükümdarlarından Firavun ile yakın bir dostluk kurmuştur.

KARUN’UN HZ. MUSA İLE İLİŞKİSİ

Karun ve Firavun, Hz. Musa'nın peygamberliğini kabul etmemiş ve ona çeşitli tuzaklar kurarak itibarını zedelemeye çalışmıştır. Karun, Firavun’a Hz. Musa’yı suçlama fikrini öneren kişi olmuş ve Firavun bu fikri kabul ederek Hz. Musa'yı zinakârlıkla suçlamıştır. Ayrıca, Karun, Hz. Musa’ya karşı isyan çıkarılması için çeşitli kabile liderlerini toplamış ve bu isyanın fitilini ateşlemiştir. Ancak, toplanan kabilelerin bulunduğu yerde meydana gelen büyük bir deprem, tüm çadırların yerin dibine gömülmesine neden olmuştur.

KARUN’UN SERVETİ VE ZENGİNLİĞİ

Karun'un serveti hakkında çeşitli rivayetler mevcuttur. Bazı kaynaklara göre, Firavun'un hazinedarı olarak Karun’un serveti daha da büyümüştür. Efsanelere göre, Karun hazinelerinin anahtarlarını taşımak için 300 katır almış ve bu serveti ile etrafındaki insanlara karşı kibirli ve acımasız bir tutum sergilemiştir. Gösteriş ve lüks tutkusu, onu Allah’a ve peygamberlerine karşı küfre sürüklemiştir. Hz. Musa'nın peygamberliğini reddetmiş ve ona inananları yoldan çıkarmaya çalışmıştır.

Karun, tüm zenginliğine rağmen, yerin dibine girerek acı bir ölümle hayatını kaybetmiştir. Karun'un hazinesinin, geçmişte Lidya topraklarına ait olan ve günümüzde Uşak ile İzmir arasında bulunan Güre Kasabası yakınlarında olduğu söylenir.