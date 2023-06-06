2023 Yılı Eğitim Projeleri Destek Programı dâhilinde, Boğazlıyan Kaymakamlığı sponsorluğunda yürütülen “Davranış Kartları” projesi Aşağısarıkaya İlkokulu tarafından dönem sonu etkinliği şeklinde yapıldı.

Yetkililer tarafından hazırlanan projenin amacının, “Öğrencilerin olumlu davranışlarını geliştirmeyi, insanı sevmeyi, anne ve babayı sevmeyi, saygı duymayı, doğayı sevmeyi ve istenen davranışları devamlı hale getirmelerini sağlamaktır” olduğu söylendi.

Programa Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın, Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın, “Davranış Kartları” projesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Duygucan Baloğlu