Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın tanıttığı OVP, ülkenin ekonomik rotasını üç yıl boyunca şekillendirecek önemli düzenlemeleri ve hedefleri içeriyor.

KREDİ KARTI DÜZENLEMESİ PROGRAMDA ÖNE ÇIKTI

Yeni OVP'nin en dikkat çekici başlıklarından biri, kredi kartı limitlerine yönelik yapılacak düzenlemeler oldu. Programda, kredi kartı limitlerinin bireylerin gerçek gelirleriyle uyumlu hale getirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Risk Merkezi veri setlerinin entegrasyonu sağlanarak, kredi kartı limitlerinin daha objektif ve sürdürülebilir bir şekilde belirlenmesi öngörülüyor.

SEÇİCİ KREDİ UYGULAMASI İLE SANAYİ SEKTÖRÜ DESTEKLENECEK

OVP'de ayrıca, finansmana erişim stratejileri de açıklandı. Üretim kapasitesini artırmak ve sanayi sektöründeki yatırımları teşvik etmek amacıyla seçici kredi uygulaması getirileceği duyuruldu. Bu uygulama, stratejik sektörlerdeki yatırımlara öncelik tanıyarak, ülkenin ekonomik büyümesini desteklemeyi amaçlıyor. Seçici kredi uygulamasının, özellikle üretim ve sanayi alanında verimliliği artıracağı ve yatırımcıların finansmana daha kolay erişim sağlayacağı belirtildi.

KREDİ KARTI LİMİTLERİNİN GELİRLE UYUMUNU ARTIRMA HEDEFİ

OVP'nin "Finansal İstikrar" başlığı altındaki "Seçici Kredi Uygulaması" bölümünde, kredi kartı limitlerinin bireylerin gerçek gelirleriyle uyumlu hale getirilmesi gerektiği ifade edildi. Bu bağlamda, SGK tarafından toplanan veriler ile Risk Merkezi'nin veri setlerinin entegre edilmesi planlanıyor. Böylece, kredi kartı limitlerinin belirlenmesinde daha dikkatli ve hesaplı bir yaklaşım benimsenmesi hedefleniyor.

MEVCUT KREDİ KARTI LİMİTLERİ VE UYGULAMA DETAYLARI

Hâlihazırda, kredi kartı limitleri, kart sahibinin ilk yılında aylık net gelirinin iki katını, sonraki yıllarda ise dört katını geçmemesi gerekiyor. Ancak, bankaların son dönemde bazı durumlarda bu limitlerin oldukça üzerinde kredi kartı limitleri sunduğu belirtiliyor. Bu durum, kredi risklerini ve finansal istikrarı tehdit eden bir faktör olarak değerlendiriliyor.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN KREDİ KARTI LİMİTLERİ İLE İLGİLİ UYARI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mart ayında yaptığı açıklamada, bankaların kredi kartı limitlerini belirlerken mevcut kurallara uymaları gerektiğini vurgulamıştı. Şimşek, kredi kartı limitlerinin bireylerin gelirleriyle uyumlu olması gerektiğine dikkat çekerek, bankaların bu kurallara riayet etmemesinin finansal dengeleri bozabileceğini ifade etmişti.

Yeni Orta Vadeli Program, Türkiye'nin ekonomik hedeflerine ulaşması ve finansal istikrarını sağlaması için önemli bir adım olarak görülüyor. Kredi kartı limitleri üzerindeki düzenlemeler ve finansmana erişim stratejileri, ekonomik büyüme ve istikrarın güçlendirilmesi açısından kritik öneme sahip.