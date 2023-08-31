Basketbol Süper Ligi ekiplerinden P. Karşıyaka, yeni sezon öncesinde kadrosunun büyük bir bölümünü korumayı başararak iç transferde Errick McCollum, Thomas Akyazılı, Kenan Sipahi, Ergi Tırpancı, Deniz Kılıçlı, Vitto Brown, Mert Celep ve Jaylon Brown’ı takımda tuttu. Yeşil-kırmızılılar dış transferde ise A. Efes’ten Furkan Haltalı, NBA’de Minnesota Timberwolves, Indiana Pacers ve Boston Celtics formaları giyen Kelan Martin ve Darüşafaka’dan Hakan Sayılı’yı kadrosuna kattı. Karşıyaka bir takviye daha gerçekleştirdi ve geçen sezonu G-Lig’de geçiren NBA patentli 22 yaşındaki ABD’li oyuncu Vernon Carer Jr’ı transfer ettiğini duyurdu.

Duke Üniversitesi mezunu olan 2001 doğumlu 2.08’lik oyuncu, NBA draftlarında 2020 yılında 2. turda Charlotte Hornets tarafından seçildi. Charlotte ve takas olduğu Washington’da 37 maça çıkan Carey Jr., 1.9 sayı 1.4 ribaund ile oynadı.

Son olarak Utah Jazz’la anlaşan Vernon Carer Jr geçen sezon G-Lig’de 20.7 sayı 8 ribaund 2 asist ile forma giydi. İHA