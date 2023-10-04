MZT firmasının gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre, Türkiye'nin 81 ilinin isimleri yapay zekâ tarafından revize edildi.

Son yıllarda hızla gelişen yapay zeka teknolojilerinin etkisi, bu kez Türkiye'nin coğrafi isimlerine dokundu.

Araştırmanın sonuçlarına göre, Kars ilinin adı artık "Karpaşa" olarak güncellendi.

Sadece Kars değil, Türkiye'nin dört bir yanındaki iller de bu yapay zeka dalgalanmasından etkilendi.

Yapay zeka algoritmalarının etkisiyle Yozgat "Boğazlıyan", Sivas "Şehriye", Tokat "Kalevana" ve Kayseri ise "Marşeş" olarak isimlendirildi.

Bu değişiklikler, yapay zeka teknolojilerinin coğrafi isimler üzerindeki etkisini gösteren önemli bir örnek olarak karşımıza çıkıyor. (Haber Merkezi)