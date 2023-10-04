MZT firmasının gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre, Türkiye'nin 81 ilinin isimleri yapay zekâ tarafından revize edildi.

karsSon yıllarda hızla gelişen yapay zeka teknolojilerinin etkisi, bu kez Türkiye'nin coğrafi isimlerine dokundu.

kars 1Araştırmanın sonuçlarına göre, Kars ilinin adı artık "Karpaşa" olarak güncellendi.

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Sadece Kars değil, Türkiye'nin dört bir yanındaki iller de bu yapay zeka dalgalanmasından etkilendi.

kars 4Yapay zeka algoritmalarının etkisiyle Yozgat "Boğazlıyan", Sivas "Şehriye", Tokat "Kalevana" ve Kayseri ise "Marşeş" olarak isimlendirildi.

Yozgat namaz vakitleri 04 Ekim 2023 Çarşamba Yozgat namaz vakitleri 04 Ekim 2023 Çarşamba

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Bu değişiklikler, yapay zeka teknolojilerinin coğrafi isimler üzerindeki etkisini gösteren önemli bir örnek olarak karşımıza çıkıyor. (Haber Merkezi)