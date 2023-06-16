Ziyarette bulunan gençler Kapadokya gezisini hak ettiklerini söyleyerek Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci’ye sözünü hatırlattı.

“GENÇLER MUTLU”

Belediye Başkanı Ekinci, takdir belgesi alan ortaokul ve lise öğrencilerini Kapadokya gezisi ile ödüllendireceğini söylemişti.

“Takdir belgeni getir, Kapadokya gezisine git” sloganı ile gençlere söz veren Ekinci, takdir belgesi alan gençlerin Sorgun Belediyesi Hilal Masa’ya başvurması istemişti.

Gençler için güzel bir uygulamayı hayata geçiren ve söz veren Başkan Ekinci’yi karne alan gençler bizzat ziyaret etti.

Ekinci’ye “Başkan amca biz Kapadokya gezisini hak ettik” diyerek sözünü hatırlatan gençler ise uygulamayı duyduklarında çok mutlu olduklarını ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek açıklamada bulunan Ekinci, “Takdir Belgelerini alan öğrencilerimiz 'başkan amca biz Kapadokya gezisini hak ettik' dediler. Bizce de siz her şeyin en güzelini hak ediyorsunuz. Sözümüzü yerine getireceğiz” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan