İlçede okul öncesi, ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 5 Bin 800 Öğrenci ve 500’e yakın öğretmenin, tatili başlıyor.

Bugün sona erecek olan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ardından ilçemizdeki tüm okullarda karnelerin dağıtılması için törenler düzenlenecek. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, öğrencilerin tatil süresince dinlenmeleri ve kitap okumaları temennisinde bulundu.

Şimşek ayrıca, öğrencilerin karne sendromu yaşamaması için velilere de uyarılarda bulundu. Karnede alınan notların, sevgi bağlamında farklılık yaratmayacağının vurgulanması gerektiğini belirtti. Öğrencilere başarılarının desteklenmesi ve başarısız oldukları noktalarda yardım edilmesi gerektiğini söyleyen Şimşek, bazı ailelerin tatil kısıtlaması veya başarı durumunda ödüllendirme gibi yöntemler kullandığını da ifade etti.

Milli Eğitim Müdürü Şimşek, çocukların iyi bir eğitim almalarının ve ilgi alanlarına uygun meslekler seçmelerinin önemine dikkat çekti. Tatil süresince çocukların dinlenmelerinin yanı sıra kitap okuma alışkanlığına da zaman ayırmalarının önemli olduğunu vurguladı.

Özellikle zayıf notlar nedeniyle güvenleri zedelenen çocuklara destek olunması gerektiğini belirten Şimşek, karneyi sadece bir dönemin değerlendirmesi olarak görmek gerektiğini ve çocukların sadece notlarına bakarak yargılanmaması gerektiğini ifade etti. Eksik yönlerin geliştirilmesi ve başarıları öne çıkarılmasıyla çocuklara destek olmanın daha faydalı olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, tüm öğrencilere ve eğitimcilere huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir yaz tatili geçirmeleri temennisinde bulundu. Haber Merkezi