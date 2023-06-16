Gençlik ve Spor Yozgat İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Yozgat Gençlik Merkezi görevlileri tarafından Serpil Akdağ Anadolu Lisesi öğrencilerine kitap dağıtımı yapıldı.

Yozgat Gençlik Merkezi görevlilerince, 2022-2023 eğitim ve öğretim başarıyla tamamlayan Serpil Akdağ Anadolu Lisesi’ndeki gençlere kitap hediyesinde bulunuldu.

Gençlik Merkezi görevlileri tarafından Yozgat’ta yaz tatiline giren gençler için düzenlenen kitap dağıtımında; kitap okumayı aşılamak, okuma bilincinin arttırılması, kitap sevgisinin aşılanması ve gençlerin yeni dünyalara yelken açabilmeleri amaçlandı.

Gençlerin kültürel yönden kendilerini geliştirebilmeleri için de dağıtılan kitaplarla farkındalık oluşturuldu. Melike Aslı Arslan