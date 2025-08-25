Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, karısını tabancayla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu.

İstasyon Mahallesi'ndeki Hisar Sitesi'nde daireden silah sesi duyanlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine söyledi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları kontrollerde Sevgün U'nun kocası tarafından göğsünden tabancayla vurularak öldürüldüğünü bildirdi.

Eşine ateş etmesinin ardından aynı silahla intihar girişiminde bulunan Cengiz U, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Cengiz U'nun hayati tehlikesinin sürdüğü, çiftin 4 çocuğunun bulunduğu öğrenildi.