Karısının bıçakladığı 25 yaşındaki genç adam, 15 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, M.B. ile eşi Ahmet Can B. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre, M.B. mutfaktan aldığı bıçakla kocasına saldırarak onu ağır şekilde yaraladı.

Olayın ardından ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Ahmet Can B.’yi Tarsus Devlet Hastanesi’ne ağır yaralı olarak kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde 15 gün boyunca yaşam mücadelesi veren genç adam, dün gece saatlerinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayın ardından M.B.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan M.B., cezaevine gönderildi. Çiftin 12 Haziran 2025 tarihinde evlendiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay, 4 Ağustos 2025 tarihinde Mersin’in Tarsus ilçesinde Şehitlertepesi Mahallesi 3635 Sokak’ta meydana geldi.