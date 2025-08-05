Yozgat Şehir Hastanesi’nde gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla, karın ağrısı şikâyetiyle başvuran 70 yaşındaki kadın hastanın karnından 4 kilogram ağırlığında kitle çıkarıldı.

Yozgat Şehir Hastanesi acil servisine karın ağrısı şikâyetiyle başvuran 70 yaşındaki kadın hasta, yapılan ilk müdahalenin ardından Genel Cerrahi Polikliniği’ne sevk edildi. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Faik Orkun Özbebit tarafından yapılan tetkikler sonucu hastanın karın bölgesinde yaklaşık 30 santimetre büyüklüğünde bir kitle tespit edildi.

Ameliyata alınmasına karar verilen hasta, yapılan başarılı operasyonun ardından serviste tedavi altına alındı. Yaklaşık bir saat süren ameliyat sonucunda, morfolojik olarak sarkom ile uyumlu olduğu değerlendirilen 4 kilogram ağırlığındaki kitle çıkarıldı. Operasyon sonrası sağlık durumu iyi olan hasta, tedavisinin ardından şifa ile taburcu edildi.

“Sarkomlar Nadir Görülen Kanser Türleridir”

Operasyonu gerçekleştiren Özbebit, sarkomlarla ilgili bilgi vererek şunları söyledi: “Sarkomlar, vücudun çeşitli bölgelerindeki bağ dokusundan kaynaklanan nadir kanser türleridir. İntraabdominal sarkomlar ise karın boşluğu içerisindeki yumuşak dokulardan kaynaklanır. Bu tür sarkomlar, karın içi organları, bağırsakları, kan damarlarını ve diğer yapıları etkileyebilir. Genellikle erken evrede belirti vermezler, bu da tanı konulmasını zorlaştırır.”

Özbebit, intraabdominal sarkomların belirtilerinin karın ağrısı, şişkinlik, kitle hissi, iştahsızlık, kilo kaybı ve sindirim problemleri olabileceğini ifade etti. Teşhiste görüntüleme yöntemleri ve biyopsi gibi tetkiklerin önemli rol oynadığını vurguladı.