1974 yılında Malatya Akçadağ’da doğan Ali Kınık, lise eğitimini tamamladıktan sonra Elazığ’da Üniversite de Türk Dili ve Edebiyatı eğitimini tamamladı.

Yazıları ve şiirleri, birçok gazete ve dergilerde yayımlandı. Ayrıca, şarkıları ve şiirleri birçok sanatçı tarafından albümlerde seslendiren Türk sanatçı, besteci ve bağlamacı 1996 yılında "Beni Öldü Say" adlı albümüyle piyasada yerini aldı.

Şarkılarıyla Kariyerinde Yükseliş

2003 yılında "Bu Şarkı" adlı albümü ile dikkatleri üzerine topladı.

2005 yılında "Bir Millet Uyanıyor", 2006 da "Duvar Yazısı" ve daha sonra 2008 yılında "İsyan Şarkıları" adlı albümü çıkardı.

2010 yılında altıncı albümü "Ali Ayşe'yi Seviyor" u çıkardı

2012 yılında yılında yedinci albümü "Düş'e Kalk'a" ve 2015 yılında sekizinci albümü "Kalbi Kırık Şarkılar"ı çıkardı.

2018 yılında “Turan Duası” isimli bir şiir kitabı da yayımlanmıştır.

2020 yılında Ve Yorgun Ve Yolcu adlı albümü yayınlamıştır.

Halen müzik kariyerine devam eden Ali Kınık evli ve Göktürk adında bir oğlu vardır.