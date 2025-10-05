Aile içi tartışma bir can aldı. Aynı evde yaşayan iki kardeş arasında çıkan kavga, kanlı sonlandı. Vücudunun çeşitli yerlerinden ekmek bıçağı ve maket bıçağıyla yaralanan kişi, yaşamını yitirdi

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Göllüce Mahallesi’nde iki kardeş arasında çıkan tartışma, kısa sürede trajediye dönüştü. Alınan bilgilere göre, aralarında daha önce husumet bulunduğu öne sürülen Yaşar Tüzel (40) ile ağabeyi Mehmet Tüzel (45) evde tartışmaya başladı.

Sözlü atışmanın büyümesinin ardından kardeşler arasında kavga çıktı. Kavgada Yaşar Tüzel, eline geçirdiği ekmek bıçağı ve maket bıçağıyla ağabeyi Mehmet Tüzel’i boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Olayın ihbar edilmesinin ardından bölgeye fazla sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan Mehmet Tüzel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.

Cinayetin ardından olay yerinden kaçan Yaşar Tüzel, kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.