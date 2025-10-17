Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 67 yaşındaki kişi öldü, eşi hastanede tedavi altına alındı.
Zafer Mahallesi Yurdatapan Sokak'ta müstakil evde yaşayan Necati H. (67) ile eşi G.H. (67), sobadan sızan gazdan zehirlendi.
Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Necati H'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
G.H. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
