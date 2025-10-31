Amasya-Çorum karayolunda sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, sürücülere zor anlar yaşattı.

Sabah erken saatlerde başlayan sis, görüş mesafesini düşürdü. Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekerken, karayolu çevresindeki bazı yapılar yoğun sis nedeniyle adeta görünmez hale geldi.

Güzergahı kullanan sürücülerden Mustafa Duman, kazaların önüne geçmek için bu durumlarda sis farı yakılması ve takip mesafesinin korunması gerektiğini belirterek sürücülere dikkatli olmaları konusunda tavsiyelerde bulundu.