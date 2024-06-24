Karayip Korsanları'nın dünyaca ünlü oyuncusu Tamayo Perry, kolu ve bacağı kopmuş halde ölü olarak bulundu.

Dünyaca ünlü "Karayip Korsanları" serisinin oyuncusu ve sörf efsanesi Tamayo Perry, Oahu kıyılarında trajik bir köpekbalığı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

49 yaşındaki Perry, Malaekahana Plajı'nda diğer sörfçüler tarafından kolu ve bacağı kopmuş halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı açıklamaya göre Perry, birden fazla köpekbalığının saldırısına uğradı.

Olay sonrası Okyanus Güvenlik görevlileri, bölgeye köpekbalığı uyarı işaretleri yerleştirerek halkı bilgilendirdi.

Honolulu Okyanus Güvenliği Geçici Şefi Kurt Lager, yaptığı açıklamada, "Tamayo Perry, herkes tarafından sevilen bir cankurtaran ve dünya çapında tanınan profesyonel bir sörfçüydü" diyerek başsağlığı dileklerini iletti. Perry'nin ölümü, bu ay Oahu'da meydana gelen ikinci ölümcül köpekbalığı saldırısı olarak kayıtlara geçti.