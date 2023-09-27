Karavanseverler ekim ayında buluşuyor

İstanbul Karavan Festivali’nin 4’üncüsü 6-7-8 Ekim tarihlerinde Kilyos’ta gerçekleştirilecek. Festivalde karavan ve doğal yaşam ile ilgili söyleşiler, çeşitli spor aktiviteleri, yarışmalar, atölyeler ve konserler gibi çok sayıda etkinlik düzenlenecek.

Yozgatlı karavanseverlerinbeklediği festival 6-7-8 Ekim tarihlerinde yapılacak. Hem karavan tutkunlarını hem de karavan hayatını merak eden her yaştan doğaseveri bir araya getirmeyi hedefleyen festivalde karavanla konaklamanın yanı sıra bireysel günlük girişler de yapılabilecek.

KİLYOS’TA DÜZENLENECEK

Karavan tutkunlarının ve doğaseverlerin gözdesi haline gelen İstanbul Karavan Festivali’nin 4’üncüsü, 6-7-8 Ekim tarihlerinde Kilyos’ta düzenlenecek. Doğada Yaşam Okulu tarafından düzenlenen festivalde; sörf, yoga, zipline, tırmanma parkuru, paracord bileklik yapımı gibi çeşitli etkinliklerin yanı sıra söyleşiler ve konserler de yer alacak. Çocukların da eğlenceli vakit geçirebileceği festivalde küçük ziyaretçiler için çadır kurma, boyama, güvenli ateş yakma gibi atölye çalışmalarının yanı sıra çeşitli oyun etkinlikleri de düzenlenecek.

Karavanı ile konaklamaya gelenlerin yanı sıra bu yaşam tarzına geçiş yapmak isteyenler için festival kapsamında çeşitli karavan modelleri sergilenirken karavan ve kamp ekipmanlarına yönelik stantlar da yer alacak.

DOĞA İLE EĞLENCEYİ BİR ARAYA GETİREN FESTİVAL

Yapılan açıklamaya göre, doğa ile eğlenceyi bir araya getiren festivale sınırlı sayıda karavan katılımı olabilecek. Kendi karavanı ile festivale katılmak isteyenler ve günü birlik giriş yapmak isteyenler detaylı bilgiye İstanbul Karavan Festivali Instagram hesabından veya istanbulkaravanfestivali.com adresi üzerinden ulaşabilecek. Festival için bilet satışları ise bilet satış platformu Biletino adresi üzerinden yapılacak. Festivale toplu taşıma ile gelmek isteyen katılımcılar için etkinlik süresince İstanbul Hacıosman Metro Durağından festival alanına ücretsiz ring seferleri düzenlenecek.

Güzel doğası ile gençlere ve çocuklara yönelik düzenlenen doğa eğitimlerine ev sahipliği yapan Doğada Yaşam Okulu tarafından düzenlenen İstanbul Karavan Festivali’ne, 200 karavan ve 10 bine yakın ziyaretçinin katılması bekleniyor. (İHA/ Haber Merkezi )