Karatepe Mahallesi Muhtarı İhsan Dalgıç, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ile bir araya geldi. Ziyarette, Başkan Arı’ya ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür eden Dalgıç, Yozgat ve Nevşehir belediyelerin yürüttüğü hizmetleri yakından takip ettiklerini ifade etti.

Dalgıç, “Başkanımızın şehrimize gösterdiği özen ve destek için teşekkür ediyor, hizmetlerinde başarılarının devamını diliyoruz” dedi.

Başkan Arı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Mahalle muhtarlarımızla düzenli görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Onların geri bildirimleri, şehir genelinde yürüttüğümüz projelerin daha etkili ve ihtiyaç odaklı olmasını sağlıyor” ifadelerini kullandı.