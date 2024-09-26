Resmi Gazete'de yayımlanan 2024 Valiler Kararnamesi ile 16 ilin valisi değiştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararnameyle, daha önce Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nde görev yapan Önder Bakan, Amasya Valisi olarak atandı. Peki, yeni Amasya Valisi Önder Bakan kimdir?

ÖNDER BAKAN KİMDİR?

1971 yılında Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde dünyaya gelen Önder Bakan, eğitim hayatına Kocaali Köyü'nde başladı. Ortaokul ve lise öğrenimini Şarköy Lisesi'nde tamamlayan Bakan, 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne girdi. Ancak, 1990 yılında bu fakülteden ayrılarak İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'ne geçiş yaptı ve 1994 yılında mezun oldu.

Kariyerine 1996 yılında İçişleri Bakanlığı’nın açtığı Kaymakamlık sınavını kazanarak başlayan Bakan, Edirne’de Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Bu süreçte İngiltere’nin Hastings şehrinde sekiz ay kalarak yurtdışı deneyimi kazandı. Türkiye’ye döndükten sonra, Çankırı'nın Orta ilçesinde Kaymakam Vekilliği yaptı. Görevde gösterdiği başarılar sayesinde, Sakarya'nın Taraklı, Siirt'in Tillo, Düzce'nin Gümüşova ve Sivas'ın Divriği ilçelerinde Kaymakamlık yaptı.

İDARİ GÖREVLER VE SON ATAMA

2010 yılında İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı'nda Şube Müdürlüğüne, 2013 yılında ise Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nde Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı görevine atandı. Ayrıca, 1999 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Büyükşehir Belediye Yönetimi ve İlçe Belediyeleri İle İlişkileri alanında yüksek lisansını tamamlayan Bakan, Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Lisans Programı'ndan da mezun olmuştur.

2024 Valiler Kararnamesi ile Amasya Valiliği'ne atanan Önder Bakan, geniş bir idari tecrübeye sahip olup, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde görev yapmıştır.