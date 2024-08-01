Cumhurbaşkanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan yeni karar ile kur korumalı mevduat hesaplarına yönelik önemli değişiklikler yapıldı. Artık, kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarına yüzde 5 ila yüzde 7,5 arasında stopaj uygulanacak.

STOPAJ ORANLARI VE VADELER

6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli mevduat hesaplarında yüzde 7,5 stopaj.

1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli mevduat hesaplarında yüzde 5 stopaj.

Altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında da aynı oranlar geçerli olacak.

Ekonomist İris Cibre, bu adımı değerlendirirken KKM'den hızlı çıkışın sorunlu olduğunu belirtti. Ayrıca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, kur korumalı mevduatlar son altı ayın en sert düşüşünü yaşadı. Özellikle şirketlere yönelik vergi avantajlarının sona ermesi, düşüş ivmesinin hızlanmasına neden oldu.