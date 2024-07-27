Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan dikkat çeken yasak kararı geldi. Bakanlık peynir eritme ürünlerinin geleneksel peynirlerle karıştırılmasını ve tüketicinin yanıltılmasını önlemek amacıyla yeni bir düzenleme getiriyor.

Yeni düzenlemeye göre, marketlerde eritme peynirlerin tulum, örgü ve çeçil gibi geleneksel peynirlerin şeklini almasına izin verilmeyecek ve eritme peynirlerin üzerinde artık "kaşar" ifadesi yer almayacak.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Peynir Tebliği taslağıyla, eritme peynirlerin geleneksel peynirleri taklit etmesi ve tüketicilerin yanıltılması önlenmiş olacak. Buna göre, eritme peynirler artık geleneksel peynirlerin şekillerini alamayacak ve peynirin kullanım amacını belirten ifadelerin gıda adının yerine kullanılmasının önüne geçilmiş olacak.

8 Şubat 2015 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliği'nde yapılan değişiklikle, eritme peynirlerin etiketinde punto büyüklüğünün en az 1,2 milimetre yerine en az 3 milimetre olması sağlanacak. Ayrıca, çeşnili peynirlerde toplam çeşni oranı yüzde 6 ile sınırlandırılacağı belirtildi.

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Çeşni amacıyla kullanılan sert kabuklu meyveler, yağlı tohumlar ve tahıl gibi bileşenlerin ezme veya püre şeklinde kullanımı da yasaklanacak. Eritme peynirlerinde peynirin kullanım amacına dair ifadelerin gıda adının yerine geçmesi engellenecek.

Daha önce ise tüketiciyi aldatmaya yönelik bazı ürünlerde değişikliğe gidilmişti. Tarım Bakanlığı, daha önce nisan ayında gıda etiketlerinde benzer bir düzenlemeye gitmişti. Bu düzenlemeyle, bir gıdanın adında ve etiketinde, o gıdaya benzemeyen özelliklere sahip başka bir gıdanın adının ve "... tadında", "... lezzeti", "... keyfi" gibi ifadelerin kullanılmasının yasaklanmıştı.