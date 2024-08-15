Hükümet, emeklilere yönelik sosyal destek paketinin detaylarını açıkladı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Sağlık Bakanlığı arasında yapılan anlaşma ile emekliler ve eşleri kaplıca hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek. Bu yeni uygulama, emeklilere sağlık alanında önemli bir destek sağlıyor.

Geçtiğimiz aylarda duyurulan sosyal destek paketi çerçevesinde, emeklilere 7 farklı alanda yardım yapılacağı belirtilmişti. Bu yardımlar arasında SGK ile iş birliği kapsamında sunulan kaplıca desteği dikkat çekiyor. Hükümetin sosyal devlet anlayışını pekiştirmeyi amaçlayan bu adım, emeklilere kaplıca tedavileri konusunda önemli avantajlar sunuyor.

Kaplıca hizmetlerinden faydalanmak için emeklilerin SGK tarafından belirlenen şartları sağlaması yeterli. Eşlerin sigortalı olup olmaması önemli değil; tüm emekliler anlaşmalı kaplıca tesislerinde ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek. Kaplıca tedavileri arasında banyo tedavileri, çamur banyosu ve inhalasyon gibi çeşitli seçenekler bulunuyor.

Emekliler, bu hizmetten yararlanmak için en yakın SGK müdürlüğüne başvurmalı ve gerekli belgeleri sunmalıdır. Ayrıca, sağlık kurulu raporu almak da bu sürecin bir parçası. Kaplıcalar, doğal mineralli sularla yapılan tedavilerle sağlık sorunlarına iyi gelen bir seçenek sunuyor.

SGK'nın sunduğu bu ücretsiz kaplıca tedavisi, emeklilerin sağlık hizmetlerinden daha etkili bir şekilde yararlanmalarını sağlamayı amaçlıyor.