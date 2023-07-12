Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Madenşehri köyü Karadağ eteklerinde bulunan bağ evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Y.B.’ye ait bağ evinden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Çıkan yangında bağ evi tamamen kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor. İHA