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Başkan Coşar, “Yıllardır göz ardı edilen doğalgaz sorununu söz verdiğimiz gibi çözüme kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Karakoç Mahallesini doğalgazla buluşturmaları adına açıklama yaptı.

Coşar yaptığı açıklamada, “Başarımızın arkasında büyük bir gayret ve azim bulunuyor.Kendi kendimizle yarışarak ve daha iyisini yapmak için çaba göstererek, ilçemize en iyi şekilde hizmet sunmaya çalışıyoruz.Bundan sonra da yatırımlarımıza hız kesmeden devam edecek, Boğazlıyan için koşacak, koşturacak, örnek çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz.İlçemize vehemşehrilerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. (Alpaslan Demir)