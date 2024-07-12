TEMA Vakfı Yozgat İl Temsilcisi Abdullah Abdulkadir Karaduman, orman yangını sonrasında yanan alanlarda yapılacak tüm çalışmalar ve bu çalışmalar kapsamında kamuoyunun bilgilendirilmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Karaduman, hava sıcaklıklarının yükselmesiyle artışa geçen anız ve orman yangınlarına dikkat çekip, toprağa ve doğaya verilen zararın büyüklüğüne dikkat çekti.

Karaduman, “TEMA Vakfı olarak küçük ihmallerin felaket getirdiğini hatırlatıyor, havaların ısınmasıyla birlikte artan orman yangını riskine karşı tüm halkımızı dikkat göstermeye çağırıyoruz" dedi.

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının artmasıyla, korkulan orman ve anız yangınları da artışa geçti. Konu hakkında açıklama yapan TEMA Vakfı Yozgat İl Temsilcisi Abdullah Abdulkadir Karaduman, özellikle piknik amaçlı ormanları tercih eden vatandaşları dikkatli olmaya davet ederken, anız yangınlarına karşı da denetimlerin sıklaştırılması gerektiğini belirtti.

Çiftçileri anız yakmamaları konusunda uyaran Karaduman, topraktaki canlı mikroorganizmaların anız yangınlarıyla yok olduğunu hatırlatarak, “Anız yangınları çiftçimizin yeterince bilinçlendirilememesi ve denetim eksikliği nedeniyle ne yazık ki her geçen gün endişe verici şekilde artıyor. Anız yakma işlemi çevreye, topraklara, ormanlara, su varlığına, biyolojik çeşitliliğe ve ekonomiye büyük zarar veriyor. Anızın yakılması sırasında toprakta yaşayan, toprağı havalandıran, verimli kılan milyonlarca canlı mikroorganizma yok oluyor. Çocuklarımıza bırakacağımız geleceğin mirası olan tarım topraklarının önemli bir kısmı anız yangınlarıyla yok oluyor” ifadelerini kullandı.

“DUYARLILIK BEKLİYORUZ”

Karaduman, anız yakılmasının önüne geçmek için denetimlerin sıklaştırılması gerektiğinin altını çizerek, “Anız yakılmasıyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Valilik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Jandarma teşkilatı ve köy muhtarlıkları hem yetkili hem de sorumlu konumundadır. Muhtarlar ve kamu görevlileri anız yakma olayının olduğu tarlanın durumunu, duyum aldıktan sonra tutanakla tespit edip, idari ve adli mercilere bildirmelidir. Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskun mahallerde işlenmesi durumunda bu ceza beş kat artırılmaktadır. Üreticilerimizden hem cezai durumla karşılaşmamaları, hem de çevre ve doğal ekosistem sağlığı açısından hasat sonrasında anızlarını yakmamaları konusunda duyarlılık bekliyoruz” diye konuştu.

‘YANGINA SEBEP OLABİLİR’

Ormana ya da ormana yakın alana atılan bir izmaritin yangına sebep olabileceğine dikkat çeken Karaduman, “Bu izmarit çevresindeki otları ve bitkileri yakmaya başlayabilir. İyi söndürülmemiş bir mangal ateşi, rüzgarın etkisiyle tekrar tutuşabilir. Ormana atılan bir cam şişe ya da benzer özelliklerdeki bir atık, güneş ışınlarının mercek etkisi ile ateş oluşturabilir. Anız yakımları orman sınırına yakın alanlarda yapıldığında, bir orman yangınına dönüşebilir. Bu sebeple; orman alanlarında ve orman sınırlarına yakın alanlarda kesinlikle ateş yakılmamalı. Ormanlarda izin verilen piknik alanları dışında piknik yapılmamalı. Yakılan piknik ateşlerinin tamamen söndürüldüğünden emin olunmalı. Ormana çöp, plastik, cam şişe ve cam parçaları atılmamalı. Ormanlık alanlarda sigara içilmemeli ve orman kenarı karayollarına, ormana yakın alanlara sigara izmaritleri kesinlikle atılmamalı. Anız yakmaktan vazgeçilmeli. Yangın riski görülen durumlarda ise hemen Acil Çağrı Hattı 112 veya Orman Yangını İhbar Hattı 177 aranarak ihbarda bulunulmalı. TEMA Vakfı olarak küçük ihmallerin felaket getirdiğini hatırlatıyor, havaların ısınmasıyla birlikte artan orman yangını riskine karşı tüm halkımızı dikkat göstermeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.