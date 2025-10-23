Yozgat’ta uzun yıllardır matbaacılık yapan Ahmet Karadavut’un babası Hacı Mehmet Karadavut, Yerköy’de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kazada yaşamını yitiren Hacı Mehmet Karadavut için Çapanoğlu Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karadavut’un cenazesi, dualar eşliğinde Çatak Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Karadavut ailesi, yakınları, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende, merhum için dualar edilirken, Ahmet Karadavut’a taziyelerini ileten vatandaşlar acısını paylaştı.

İler Gazetesi olarak merhum Hacı Mehmet Karadavut’a Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.