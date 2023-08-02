Bozok Üniversitesi’nde görev değişimi yaşandı. Eski rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ görevi Profesör Dr. Evren Yaşar’a devretti.

Bozok Üniversitesi Rektörlük Senato Salonu’nda yapılan devir teslim törenine, akademik ve idari personel de katıldı.

Profesör Dr. Ahmet Karadağ, Profesör Dr. Evren Yaşar’a hayırlı olması dilekleri ile görevi teslim etti. Devir teslim töreni sonrasında Profesör Dr. Evren Yaşar görevine başladı.

“YOZGATLI DEĞİLİM AMA BOZKIRLIYIM”

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, “4 yıl çok hızlı geçiyor. 4 yıl sonra bu salonda mutlu hüzünlü bir devir teslim törenini bizler de yaşayacağız. Ahmet Karadağ hocam gerçekten inandığı şeylerin peşinden koşmuş üniversitemiz için Yozgatlı olarak çok çalışmış. Başardığınız güzel şeylerin devam gelecek. Ekip anlayışınız bizim de aynı şekildedir doğru iletişim de Yozgatlılarla beraber hep beraber yapacağız hiçbir şeyi tek başımıza yapmayacağız. Bunun sözünü veriyorum. Ben Yozgatlı değilim ama bozkırlıyım bu toprağın çocuğuyum devlet, millet ne demek bilirim Allah devlete, millete memleketimize zeval vermesin. İyi şeylerin peşinde koşmak lazım bizde o inançla geldik. Yozgat’ımızı, Üniversitemizi daha ileriye nasıl taşırız gayesinde olacağız” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir