Görev süreleri dolması nedeniyle Yozgat’a veda edecek olan Prof. Dr. Ahmet Karadağ ve Yozgat İl Emniyet Müdürü Kenan Şaban Süzgün için düzenlenen veda yemeğine; Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Yozgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Selçuk Akdoğan, Yozgat İdare Mahkemesi Başkanı Şener Alpaslan Zarıçlar, Yozgat Cemil Çiçek Personel Eğitim Merkezi Başkanı Mustafa Özen, İl Jandarma Alay Komutanı Halil Başer, Polis Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Kişi ile diğer davetliler katıldı.

Duygulu anların yaşandığı programda, Bozok Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, görevi süresince ile iyi çalışma içerisinde olunduğunu ve burada kazanılan dostlukların hiçbir zaman unutulmayacağı mesajları verdi.

Onuruna düzenlenen veda yemeğinden dolayı Yozgat Valisi Ziya Polat’a teşekkür eden Bozok Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Yozgat’ta görev yaptığı 4 yıl süresince Yozgat Bozok Üniversitesi’nin büyümesi ve gelişmesi için ekibi ile birlikte gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.

Bunun yanında güzel dostlukların kazanıldığını söyleyen Prof. Dr. Ahmet Karadağ, konuşmasının devamında: “Fakatların amaların arkasına sığınmadan akademiyanın üslubu çerçevesinde çok çalışarak emek sarf ederek başarıyı hedefledik. Yozgat Bozok Üniversitesi'ni bulunduğu yerden daha yukarılara taşıma, marka bir üniversite yapma yolunda önemli, projeler ve çalışmalar gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte de her daim üniversitemizin destekçisi olarak yanındayım. Görevi devrettiğim Prof. Dr. Evren Yaşar hocamızda inanıyorum ki devraldığı emaneti ve bayrağı çok daha ileri noktalara taşıyacaktır. Büyük bir gurur ve şerefle taşıdığım bu göreve bizleri layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz şükranlarımı sunuyorum“ dedi.

Yozgat Valisi Ziya Polat da Bozok Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ ve İl Emniyet Müdürü Kenan Şaban Süzgün’e görev süresince yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ederek bundan sonraki yaşantılarında başarılar diledi. Mustafa Babayiğit