Turizm Fakültesi Uygulama Otelinde düzenlenen toplantıya, Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Akın, Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Fakülte dekanları, Yüksekokul ve MYO müdürleri ve rehber öğretmenler katıldı.

Toplantıda, üniversite tercihi yapacak öğrenciler için "Tercih Danışmanlığı" hizmeti verecek olan rehber öğretmenlere Üniversite bölüm ve programları, akademik başarıları, lokasyonu, sunmuş olduğu sosyal, sanatsal, sportif ve kültürel imkânları ile merak edilen tüm konular hakkında detaylı bilgiler verildi.

Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, bu ülkenin yarınlarının emanet edileceği gençlerin tercih dönemlerinde talepleri, yetenek ve becerileri doğrultusunda üniversitemizi tercih etmeleri adına rehber öğretmenlere önemli görevler düştüğünü vurguladı.

Rektör Prof. Dr. Karadağ, Üniversite tarafından hazırlanan, YKS tercih dönemine ilişkin tüm ayrıntıların yer aldığı tercih kılavuzu sitesinin tüm rehber öğretmenlere kolaylık sağlayacağına vurgu yaptı.

Rektör Prof. Dr. Karadağ, rehber öğretmenlerin YKS tercih kılavuzu aracılığıyla önlisans alanında il, bölge ve bölüm bazında son 4 yıla dair başarı sıralaması, kontenjan, akademisyen sayısı ve benzeri gibi bilgilere kolaylıkla erişebileceklerine dikkat çekti.

Rektör Prof. Dr. Karadağ konuşmasında 2020 yılı başında Üniversitemizin "İhtisas Üniversitesi" kimliğini elde ettiğini ve bu sorumluluk çerçevesinde artık ürettiği bilgiyi teknolojiyle, teknolojiyi sanayiciyle buluşturarak “Bölgesel Kalkınmaya” yönelik Üniversite-Sanayi işbirliklerini hayata geçirdiklerini söyledi.

Rektör Prof. Dr. Karadağ, 2021’e kadar stratejik planlamasını “Eğitim Odaklı” üniversite olarak belirleyen Yozgat Bozok Üniversitesi'nin, "İhtisas Üniversitesi” süreçlerini başarılı şekilde yönetmesiyle 2022-2026 stratejik planlamalarını “Girişim Odaklı Üniversite" olarak konumlandırdıklarını sözlerine ekledi.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ konuşmasının devamında: “Uzaktan Eğitim sürecinde Üniversite olarak kısa zamanda çok ciddi mesafe kat ettik. BOYSİS, BOZOK Mobil uygulaması, YOBUTV çevrimiçi video içerik platformu uygulamasını sadece öğrencilerimizin değil öğretim elemanlarımızın da kullanımına sunduk. Bozok Akademi ile de yediden yetmişe herkesin rahatlıkla girebileceği çevirimiçi ders platformunu hayata geçirdik. Yozgat Bozok Üniversitesi’ni akademyaya daha güçlü hitap eden, hem eğitim-öğretim kalitesini sürekli artıran hem de bu süreçte akademik anlamda kendini daha da görünür kılan bir profile taşıdık” ifadelerini kullandı.

Yozgat Bozok Üniversitesi’ni eğitim-öğretim süreçlerinde öğrenci odaklı olmayı içselleştirmiş, bu ülkenin yarınlarında söz sahibi olacak gençleri donanımlı şekilde yetiştirmeye çalışan, hedef ve başarı odaklı bir üniversite olarak tanımlayan Rektör Prof. Dr. Karadağ, "Hayallerimiz ve hedeflerimiz var. Bu azim ve kararlılıkla mottomuz olan “Kararlılıkla, Başarıya…” hedeflemekteyiz. Bölgesine ve ülkesine değer katan hatta bu çerçevede ürettiği bilgiyi insanlığın hizmetine sunan üniversitemiz, marka üniversite olma yolunda hızla ilerlemektedir. Yozgat Bozok Üniversitesi Türkiye ve dünyada elde ettiği başarılarla görünürlüğünü her geçen gün arttırmaktadır” ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Karadağ, aday öğrencileri, “Karalılıkla, Başarıya…” sloganıyla huzurlu bir şehirde, her alana hitap eden geniş yelpazede bölüm ve programlarıyla, İhtisas Üniversitesi ayrıcalığıyla Yozgat Bozok Üniversitesi Ailesi çatısı altında buluşmaya davet etti.

Bozok Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Fikret Yılmaz da üniversitemizin hazırlamış olduğu tercih kılavuzunun il, bölge ve bölüm bazında sayısal verilerine ilişkin yaptığı sunumla toplantı sona erdi. Haber Merkezi