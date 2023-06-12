Kozabirliğin Sarıcakaya ilçesinde bulunan ipek böceği üretim ve ipek işleme tesislerinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ Kozabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Işık ve Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam ile de bir araya geldi.

Ziyarete ilişkin bir açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Yozgat Bozok Üniversitesi’nin farklı alanlarda sektör temsilcileri ile buluşmaları ve işbirliklerinin devam ettiğini söyledi. Ülkemizde ipekböcekçiliğini geliştirmek ve ürün yelpazesini arttırmak adına kozabirlik ile yapılabilecek çalışmalar ve işbirliği olanakları konusunda görüş alışverişinde bulunmak üzere kozabirlik tesislerinde geldiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ; “Bilindiği gibi Üniversitemiz endüstriyel kenevir alanında ihtisaslaşan bir üniversite. Kenevirin bütün biokütlesinin ekonomiye kazandırılması gibi bir misyonumuz var ve alanda hem çalışmalarımız hem de sektörel buluşmalarımız devam ediyor. Bugün de ülkemiz için önemli bir üretim payı olan ipekböcekçiliği gibi farklı bir alanda görüşmelerde bulunmak üzere Eskişehir’e geldik. Ev sahipliğinden dolayı Kozabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Işık ve Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam’a teşekkür ediyorum” dedi. Haber Merkezi