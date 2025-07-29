Orman Genel Müdürü hemşehrimiz Bekir Karacabey, orman yangınlarıyla mücadelede insansız hava araçları (İHA) ve uzaktan algılama sistemleri gibi teknik ve teknolojik imkânların etkin şekilde kullanıldığını belirtti.

Karacabey, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sahadaki çalışmaları titizlikle yürüttüklerini vurgulayarak, “#YeşilVatan'da tek bir ağaç eksilmesin diye İHA’larımız ile uzaktan algılama yöntemleri de dâhil tüm teknik ve teknolojik imkânlarımızla sahadaki mücadelemizi organize ediyor, bir an önce ‘kontrol altına alındı’ diyebilmek için havadan ve karadan etkin müdahalemizi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Karacabey, orman teşkilatının 7/24 görev başında olduğunu hatırlatarak, vatandaşların da duyarlılık göstermesini istedi.