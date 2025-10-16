Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, güreş şampiyonlarını ağırladı.

Orman Genel Müdürü hemşehrimiz Bekir Karacabey, minderlerdeki başarılarıyla göğsümüzü kabartan ata sporu güreşin temsilcileri Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ve Yozgatlı milli sporcu Rıza Kayaalp’i ağırladı.

Karacabey, milli sporcularla bir araya gelerek, ata sporu güreşten, Yeşil Vatan’dan ve geleceğe dair projelerden söz ettiklerini belirtti.

Yozgatlı antrenör Aytaş milli takımda görev alacak!
Yozgatlı antrenör Aytaş milli takımda görev alacak!
İçeriği Görüntüle

Karacabey, Yozgatlı Şampiyonları Ağırladı! (1)

Karacabey, “Ortak hedefimiz; şampiyonlarımız gibi güçlü nesiller, güçlü fidanlar ve güçlü bir Türkiye” ifadelerini kullandı.

Karacabey, sporculara Yeşil Vatan’a verdikleri destek için teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Haber Merkezi