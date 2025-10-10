Dr. Karaca Başaran Kimdir?
Prof. Dr. Karaca Başaran, estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi alanlarında uzmanlaşmış, uluslararası eğitimlere sahip deneyimli bir hekimdir. 2023 yılında profesör unvanı alan Başaran, estetik cerrahi alanında yurt içi ve yurt dışında birçok başarıya imza atmıştır. Şu anda İstanbul Levent’te kendi özel kliniğinde hizmet vermektedir.
Karaca Başaran Kaç Yaşında, Nereli?
Karaca Başaran 1979 doğumlu olup, 2025 yılı itibarıyla 46 yaşındadır. Lise eğitimini Tarsus Amerikan Koleji'nde tamamlamış olması, gençlik yıllarını Mersin/Tarsus çevresinde geçirdiğini düşündürmektedir. Ancak doğum yeriyle ilgili net bir kamuya açık bilgi bulunmamaktadır.
Karaca Başaran’ın Akademik ve Mesleki Kariyeri
2003: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) mezunu
Uzmanlık: İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi – Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
2017: Doçent
2023: Profesör
Akademik Yayın: 60+ makale, 90+ bilimsel bildiri
Uluslararası Eğitim: ABD, İngiltere, Brezilya, Tayvan gibi ülkelerde uzmanlık eğitimleri
Karaca Başaran’ın Uzmanlık Alanları
Prof. Dr. Karaca Başaran’ın öne çıktığı cerrahi alanlar:
Endoskopik yüz estetiği
Rinoplasti (burun estetiği)
Meme estetiği
Vücut şekillendirme
Rekonstrüktif cerrahi
Medikal estetik uygulamalar
Klinik ve Hastaları
Levent’teki kliniğinde hizmet veren Dr. Başaran, hem yerli hem de yabancı hastalara sağlık turizmi kapsamında hizmet sunmaktadır.
Karaca Başaran’ın Hobileri ve Kişisel Yaşamı
Klinik hayatının dışında oldukça aktif bir kişiliğe sahip olan Başaran:
Davul çalmak,
Basketbol oynamak,
Motorsiklet kullanmak gibi hobileriyle bilinir.
Yasemin Ergene ile Sevgili mi?
Son günlerde magazin gündemini meşgul eden en dikkat çekici gelişme, oyuncu Yasemin Ergene’nin 14 yıllık evliliğini sonlandırmasının ardından Prof. Dr. Karaca Başaran ile aşk yaşadığı iddiaları oldu. Henüz taraflardan resmi bir açıklama gelmese de, bu iddialar Başaran’ın özel hayatını merak konusu haline getirdi.