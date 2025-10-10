Dr. Karaca Başaran Kimdir?

Prof. Dr. Karaca Başaran, estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi alanlarında uzmanlaşmış, uluslararası eğitimlere sahip deneyimli bir hekimdir. 2023 yılında profesör unvanı alan Başaran, estetik cerrahi alanında yurt içi ve yurt dışında birçok başarıya imza atmıştır. Şu anda İstanbul Levent’te kendi özel kliniğinde hizmet vermektedir.

Karaca Başaran Kaç Yaşında, Nereli?

Karaca Başaran 1979 doğumlu olup, 2025 yılı itibarıyla 46 yaşındadır. Lise eğitimini Tarsus Amerikan Koleji'nde tamamlamış olması, gençlik yıllarını Mersin/Tarsus çevresinde geçirdiğini düşündürmektedir. Ancak doğum yeriyle ilgili net bir kamuya açık bilgi bulunmamaktadır.

Karaca Başaran’ın Akademik ve Mesleki Kariyeri

2003: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) mezunu

Uzmanlık: İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi – Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

2017: Doçent

2023: Profesör

Akademik Yayın: 60+ makale, 90+ bilimsel bildiri

Uluslararası Eğitim: ABD, İngiltere, Brezilya, Tayvan gibi ülkelerde uzmanlık eğitimleri

Karaca Başaran’ın Uzmanlık Alanları

Prof. Dr. Karaca Başaran’ın öne çıktığı cerrahi alanlar:

Endoskopik yüz estetiği

Rinoplasti (burun estetiği)

Meme estetiği

Vücut şekillendirme

Rekonstrüktif cerrahi

Medikal estetik uygulamalar

Klinik ve Hastaları

Levent’teki kliniğinde hizmet veren Dr. Başaran, hem yerli hem de yabancı hastalara sağlık turizmi kapsamında hizmet sunmaktadır.

Karaca Başaran’ın Hobileri ve Kişisel Yaşamı

Klinik hayatının dışında oldukça aktif bir kişiliğe sahip olan Başaran:

Davul çalmak,

Basketbol oynamak,

Motorsiklet kullanmak gibi hobileriyle bilinir.

Yasemin Ergene ile Sevgili mi?

Son günlerde magazin gündemini meşgul eden en dikkat çekici gelişme, oyuncu Yasemin Ergene’nin 14 yıllık evliliğini sonlandırmasının ardından Prof. Dr. Karaca Başaran ile aşk yaşadığı iddiaları oldu. Henüz taraflardan resmi bir açıklama gelmese de, bu iddialar Başaran’ın özel hayatını merak konusu haline getirdi.