Yozgat ili ve Karabük arası ortalama 4 saat 40 dakika civarı 432 km’dir.

Karabük Yozgat Nasıl Gidilir (1)

Özel Araç İle Yapacağınız Yolcukta Yol Rehberi;

Karabük

Aktaş Köprüsü/D755 yönünden Zonguldak Cd./D030 konumuna doğru Batı yönünde ilerleyin 26 m

Zonguldak Cd./D030 girin 91 m

Albay Karaoğlanoğlu Cd. yönünde hafif sağa dönün 180 m

Tam sola dönün 240 m

Zonguldak Cd./D030 girin 110 m

Sağa dönün 180 m

Döner kavşaktan Karabük-Ankara Yolu/D755 yönündeki 2. çıkışa girin 45,6 km

Ankara Karabük Yolu/Gerede - Gürbulak Otoyolu/D100/E80 yönündeki rampaya girin 700 m

Ankara Karabük Yolu/Gerede - Gürbulak Otoyolu/D100/E80 girin

Gerede - Gürbulak Otoyolu/D100/E80 boyunca ilerleyin 29,8 km

Gerede-Karabük Bağlantısı/E80 yönünde dümdüz ilerleyin

Paralı yol 7,9 km

Anadolu Otoyolu/O-4/E89 yönündeki rampaya girin

Paralı yol 107 km

Şehir Merkezi/Havalimanı/Kırıkkale/Samsun çıkışına girin 3,2 km

Ankara Çevre Yolu/O-20 girin 34,7 km

Ankara Çevre Yolu/O-20 üzerinde kalmak için soldan ilerleyin 5,7 km

Şehir Merkezi/Kırıkkale/Samsun/E88/D200 çıkışına girin 700 m

Ankara Çevre Yolu Samsun Yolu Bağlantısı yönünde devam edin 350 m

Kırıkkale/Kayseri/Samsun yönündeki rampaya doğru sağa yönelin 400 m

19 Mayıs Blv./Yozgat - Ankara Yolu/Zile Ankara Yolu/D200/E88 girin

Yozgat - Ankara Yolu/Zile Ankara Yolu/D200/E88 boyunca ilerleyin 51,4 km

Ankara Kırıkkale Yolu/Yozgat - Ankara Yolu/Zile Ankara Yolu/D200/E88 üzerinde devam etmek için soldan ilerleyin

Yozgat - Ankara Yolu/Zile Ankara Yolu/D200/E88 boyunca ilerleyin 49,4 km

Kırıkkale Yozgat Yolu/D200/E88 yönündeki rampaya girin 260 m

Kırıkkale Yozgat Yolu/D200/E88 yönünde devam edin94,5 km

Çıkışa girin 230 m

Döner kavşağa girin 55 m

Yozgat, Yozgat Merkez/Yozgat

Karabük Yozgat Nasıl Gidilir (2)

Karabük – Yozgat Otobüs Yolculuğu İçin;

2 sefer otobüs saati vardır.

6 saat 30 dakika süren bu yolcukta otobüs fiyatı 800 TL’dir.

Hayırlı yolcuklar dileriz

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Muhabir: İrem Çitak