Yozgat ili ve Karabük arası ortalama 4 saat 40 dakika civarı 432 km’dir.
Özel Araç İle Yapacağınız Yolcukta Yol Rehberi;
Karabük
Aktaş Köprüsü/D755 yönünden Zonguldak Cd./D030 konumuna doğru Batı yönünde ilerleyin 26 m
Zonguldak Cd./D030 girin 91 m
Albay Karaoğlanoğlu Cd. yönünde hafif sağa dönün 180 m
Tam sola dönün 240 m
Zonguldak Cd./D030 girin 110 m
Sağa dönün 180 m
Döner kavşaktan Karabük-Ankara Yolu/D755 yönündeki 2. çıkışa girin 45,6 km
Ankara Karabük Yolu/Gerede - Gürbulak Otoyolu/D100/E80 yönündeki rampaya girin 700 m
Ankara Karabük Yolu/Gerede - Gürbulak Otoyolu/D100/E80 girin
Gerede - Gürbulak Otoyolu/D100/E80 boyunca ilerleyin 29,8 km
Gerede-Karabük Bağlantısı/E80 yönünde dümdüz ilerleyin
Paralı yol 7,9 km
Anadolu Otoyolu/O-4/E89 yönündeki rampaya girin
Paralı yol 107 km
Şehir Merkezi/Havalimanı/Kırıkkale/Samsun çıkışına girin 3,2 km
Ankara Çevre Yolu/O-20 girin 34,7 km
Ankara Çevre Yolu/O-20 üzerinde kalmak için soldan ilerleyin 5,7 km
Şehir Merkezi/Kırıkkale/Samsun/E88/D200 çıkışına girin 700 m
Ankara Çevre Yolu Samsun Yolu Bağlantısı yönünde devam edin 350 m
Kırıkkale/Kayseri/Samsun yönündeki rampaya doğru sağa yönelin 400 m
19 Mayıs Blv./Yozgat - Ankara Yolu/Zile Ankara Yolu/D200/E88 girin
Yozgat - Ankara Yolu/Zile Ankara Yolu/D200/E88 boyunca ilerleyin 51,4 km
Ankara Kırıkkale Yolu/Yozgat - Ankara Yolu/Zile Ankara Yolu/D200/E88 üzerinde devam etmek için soldan ilerleyin
Yozgat - Ankara Yolu/Zile Ankara Yolu/D200/E88 boyunca ilerleyin 49,4 km
Kırıkkale Yozgat Yolu/D200/E88 yönündeki rampaya girin 260 m
Kırıkkale Yozgat Yolu/D200/E88 yönünde devam edin94,5 km
Çıkışa girin 230 m
Döner kavşağa girin 55 m
Yozgat, Yozgat Merkez/Yozgat
Karabük – Yozgat Otobüs Yolculuğu İçin;
2 sefer otobüs saati vardır.
6 saat 30 dakika süren bu yolcukta otobüs fiyatı 800 TL’dir.
Hayırlı yolcuklar dileriz