Sağlıklı beslenmek için zaman zaman şaşırtıcı ikililer ön planda yer alıyor.

Bunlardan en dikkat çekici olanı ise tatlı aromasıyla bilinen muzun, keskin tadıyla öne çıkan karabiberle bir araya gelmesi.

Tuhaf gibi görünse de uzmanlara göre bu sıra dışı kombinasyon hem lezzet hem de sağlık açısından önemli faydaları bulunuyor.

Potasyum kaynağı muzun vitaminleri ile karabiberin antioksidan etkisi birleşerek vücudu hastalıklara karşı daha dirençli hale büründürüyor.

Lifli yapısı sayesinde muz bağırsakları düzenlerken, karabiber mide enzimlerini uyararak sindirimi kolaylaştırmada oldukça etkili oluyor.

Karabiberdeki piperin, muzda bulunan vitamin ve minerallerin vücut tarafından daha iyi kullanılmasını gerçekleştiriyor.

Muzun doğal şekeri hızlı enerji sağlarken, karabiber metabolizmayı canlandırıyor.

Karabiberin boğazı yumuşatıcı etkisi, muzun besleyici özelliğiyle birleşince özellikle mevsim geçişlerinde destek oluyor.