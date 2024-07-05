Türkiye'nin önde gelen yeşil mercimek üretim merkezi Yozgat, bu yıl ekim alanını önemli ölçüde genişletti. Geçen yıl 170 bin dekardan ekilen yeşil mercimek, bu yıl 224 bin 265 dekara ulaştı.

Tarım alanlarını hububat dışında ek gelir getirici ürünlerle değerlendirmek isteyen çiftçiler, "kara şimşek" olarak bilinen yeşil mercimeği tercih ediyorlar. Bu yıl, geleneksel yöntemler yerine biçerdöver kullanarak hasadı gerçekleştiren çiftçiler, hem maliyeti düşürüyor hem de zaman kazanıyor.

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, yeşil mercimek hasadının başladığını belirterek, "Geçen yıla göre ekim alanında büyük bir artış var. Bu yıl 25 bin ton rekolte bekliyoruz ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın geliştirdiği yeni mercimek türlerini deneme ekimleriyle ekimi artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Çiftçi Erdal Yerden ise biçerdöverle yapılan hasadın avantajlarından bahsederek, "Geleneksel mastar kullanımıyla karşılaştırıldığında maliyetlerimiz düşüyor. Biçerdöverle dönüm başı maliyetimiz 300 lira olurken, ürünümüz de daha temiz bir şekilde elde ediliyor" şeklinde konuştu.

Yeşil mercimek hasadında biçerdöver tercih eden çiftçiler, işlerinin kolaylaştığını ve zamandan tasarruf ettiklerini vurguladılar.