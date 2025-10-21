Meteoroloji uzmanları, özellikle hafta boyunca kuzey bölgelerde kar yağışlarının etkisini göstereceğini, ilerleyen günlerde ise karın şehir merkezlerine kadar inebileceğini açıkladı.

Sıcaklıklar Düşüyor, Kar Sınırı Alçalıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, önümüzdeki haftaya ilişkin hava tahmin raporunu paylaştı. Çelik, “Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ancak mevcut değerler, mevsim normallerinin 1 ila 2 derece altında seyretmeye devam edecek” ifadelerini kullandı.

5-6 Günlük Yağışlı Periyot Başlıyor

Meteoroloji verilerine göre Marmara ve Karadeniz bölgeleri, önümüzdeki 5 ila 6 gün boyunca aralıklarla yağışlı sistemlerin etkisi altında kalacak. Yağışların zaman zaman kuvvetli olabileceğini vurgulayan uzmanlar, özellikle Batı Karadeniz ve Doğu Marmara çevrelerinde dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

İç ve Güney Bölgelerde Parçalı Bulutlu Hava

Çelik, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde havanın genellikle parçalı ve az bulutlu seyredeceğini, ancak sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olaylarının görülebileceğini söyledi.

Kar 2 Bin Metre Üzerinde Başladı, Şehir Merkezlerine İniyor

Türkiye’nin yüksek kesimlerinde, özellikle Doğu Anadolu’nun dağlık bölgelerinde ve Karadeniz’in iç kesimlerinde mevsimin ilk karı düşmeye başladı. Cengiz Çelik, bu kar yağışlarının “mevsim normalleri içinde” olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Şu anda kar yağışı 2 bin metre ve üzerindeki bölgelerde etkili oluyor. Ancak önümüzdeki günlerde sıcaklıkların daha da düşmesiyle birlikte, kar yağışının daha düşük rakımlarda ve bazı şehir merkezlerinde de görülmesini bekliyoruz.”

Uzmanlardan Vatandaşlara Uyarı

Meteoroloji yetkilileri, sürücüleri özellikle yüksek geçitlerde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaya çağırırken, vatandaşların da güncel hava tahmin raporlarını yakından takip etmeleri istendi.

Kısacası, Türkiye kışa hızlı bir giriş yapıyor. Uzmanlar, “Soğuk hava yeni haftayla birlikte etkisini artıracak, kar yağışı ise artık şehir sınırlarına kadar inecek” uyarısında bulundu.