Şen, bu yıl kışın gecikmeli geleceğini ancak uzun süreceğini, kar yağışının ise Mart ayına kadar uzayabileceğini söyledi.

Son 55 Yılın En Sıcak Eylül Aylarından Biri

Meteorolojik verilere göre, Eylül 2025, son 55 yılın en sıcak 11’inci eylül ayı olarak kayıtlara geçti.

Prof. Dr. Orhan Şen, “Eylül ayı genel olarak mevsim normallerinin üzerinde sıcak geçti. Marmara ve Akdeniz’de sıcaklıklar ortalamanın 2 derece kadar üzerindeydi. Diğer bölgelerde ise ortalamaya yakın veya biraz üzerindeydi. Dolayısıyla sıcak bir Eylül geçirdik” dedi.

Şen, iklim değişikliğinin etkisiyle uzun dönemli verilerin artık daha kısa aralıklarla değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Artık 80-100 yıllık iklim verilerinden ziyade son 50-55 yıllık ölçümler dikkate alınmalı” ifadelerini kullandı.

Ekim Ayında Sıcaklıklar Devam Edecek

Ekim ayının da sıcak geçeceğini belirten Şen, “Ayın ilk yarısına baktığımızda sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini görüyoruz. Sonbahar bu yıl biraz sıcak geçecek gibi duruyor. Ancak asıl önemli olan, kış mevsiminin nasıl olacağı” diye konuştu.

Kış Bahara Sarkacak

Kış aylarının bu yıl gecikmeli başlayacağını belirten Şen, Sibirya üzerindeki yüksek basınç ve kutuplardaki polar vorteks hareketliliğine dikkat çekti:

“Sibirya’daki yüksek basınç merkezinin hareketliliği ve polar vorteksin zayıf olması, soğuk havanın güney enlemlere inebileceğine işaret ediyor. Henüz kesinleşmiş bir tablo yok ancak mevcut veriler, kışın normal seyirde geçeceğini gösteriyor. Soğuk hava ve kar yağışı bu yıl bahar aylarına kadar uzayabilir.”

Şen, özellikle 40. enlem kuşağındaki ülkelerde, yani Türkiye’nin de içinde bulunduğu bölgelerde, bu etkinin daha belirgin hissedileceğini ifade etti.

“Bu kış ne ‘çok sıcak geçecek’ ne de ‘dondurucu olacak’. Normal bir kış bizi bekliyor.”

Kar Yağışı Ne Zaman Gelecek?

Kar yağışı bekleyen vatandaşların sorularını da yanıtlayan Prof. Dr. Orhan Şen, kentin bu kış kısa süreli kar yağışı alacağını belirtti.

“İstanbul’da 2–3 gün sürecek bir kar yağışı bekliyoruz. Yılbaşından sonra sıcaklıkların normale döneceğini, hatta kış soğuklarının belirgin şekilde artacağını görebiliriz. Bu soğuk dönem Mart ayına kadar devam edebilir.”

Meteoroloji’den 5 Günlük Hava Tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, önümüzdeki 5 gün boyunca ülke genelinde yağışlı hava etkili olacak:

Cuma: Parçalı bulutlu, yer yer açık.

Cumartesi: Marmara, Ege ve Batı Karadeniz’de yağış bekleniyor.

Pazar: Yağış alanı genişleyerek Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz’in tamamını kapsayacak.

Pazartesi: Yağışlar Doğu ve Güneydoğu Anadolu dışındaki bölgelerde sürecek.

Salı: Ülke genelinde sağanak yağış bekleniyor.

Uzmanlar, sıcaklıkların hafta başından itibaren düşmeye başlayacağını, özellikle batı ve kuzey bölgelerde mevsim normallerine dönüş yaşanacağını bildirdi.

Prof. Dr. Orhan Şen’in değerlendirmelerine göre, Türkiye bu yıl geç başlayan, uzun süren ve zaman zaman kar yağışlı bir kış geçirecek.

Kar yağışının özellikle Ocak ve Şubat aylarında etkili olması, soğuk havanın ise Mart ayına kadar uzaması bekleniyor.