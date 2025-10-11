Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde kar maskeli 2 şahıs baba ve oğlunu tüfekle vurarak yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Germir Mahallesi 1780. Sokak’ta gerçekleşen olayda, motosikletle gelen ve kimliği henüz bilinmeyen kar maskeli 2 şahıs, baba Z.Y. ve oğlu K.Y.’yi tüfekle yaralayıp kaçtı.

Çevredekilerin ihbar etmesi üzerine bölgeye fazla sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenden sonra Z.Y. ve K.Y.’yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, olay sonrası kaçan 2 şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.