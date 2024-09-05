Bozokspor tesislerinde antrenmanlarına devam eden Kırmızı-Siyahlı ekip rakibini yenerek ligin ilk haftasında 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

Yozgat Bozokspor takım kaptanları Gökhan Erdöl ve Murat Kayalı, hafta sonu karşılaşacakları Alanya Kestelspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

“GÜÇLÜ VE KUVVETLİ BİR ŞEKİLDE MAÇI BEKLİYORUZ”

Kaptan Erdöl yaptığı açıklamada, “2024-2025 sezonu öncesi bütün takımlara başarı diliyorum. İnşallah kazasız belasız bir yıl olur hakkedenin şampiyon olduğu, hakkedenin play of oynadığı bir sezon olsun. Yozgat Bozokspor olarak bir ili temsil ettiğimizin farkındayız. Pazar günü bunu sahanın içerisinde arkadaşlarla birlikte göstereceğiz. Çalışmalarımız yaklaşık 1 aydan fazla iyi bir şekilde devam ediyor. Yoğun tempoda çalışıyoruz. Bütün çalışmalarımızı lig maçı için. Yozgat’ta İlhan Özbay hocamızın izin verdiği sürece görmeye çalıştık gördük. Taraftarlarımız, esnaflarımızda ki heyecanı bizlere doğrudan yansıttılar. Pazar günü oynanacak maç için gerçekten motivasyon sağladı. Pazar günü oynayacağımız maçta bizler sahada, Yozgatlılar tribünde gerekeni inşallah yapacağız. Bütün taraftarlarımızı maça davet ediyorum. Hep birlikte ilk maçımızdan 3 puan alarak lige iyi başlangıç yaparız. Takımımızın içerisinde birlik, beraberlik açısında hiçbir problem yok. Motivasyonumuz çok iyi. İyi bir çalışma dönemi geçirdik. Güçlü kuvvetli bir şekilde maçı bekliyoruz Pazar günü alnımızın akıyla güzel ilimizi temsil hakkını bizlere yönetimimiz hocamız bizleri buraya getirdiler. Allah bizleri mahcup etmesin” ifadelerini kullandı.

“3 PUANI YOZGAT’A HEDİYE EDECEĞİZ”

Murat Kayalı ise “Burada gerçekten çok güzel bir ekip var. Buraya gelmemde emeği olan başta İlhan Özbay hocam olmak üzere Kulüp Başkanımız Bahadır Yılmaz ve yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir ekip kurduk. Uzun yıllar sonra profesyonele çıkan Yozgat Bozokspor profesyonel ligde ilk defa mücadele edecek. Yeni bir takımız hem gençlerden hem de tecrübeli futbolculardan oluşan bir takımız. Biraz zamana ihtiyacımız var. Bunu en iyi şekilde sahada mücadele ederek göstereceğimizi düşünüyorum. İlhan Özbay’a Yozgat’tan çok büyük destek var. Burada olması bizim için çok büyük bir şans. Uzun yıllardır liglerde oynamış birisi. Yönetimimiz çok çalışıyor. Taraftarı olan bir kulüp. Buraya geldiğimden beri çok ilgi ve alaka var. Yozgat halkına çok teşekkür ediyorum. Futbolu seven bir şehir futbolla yatıp kalkan bir şehir. Bizler onlara layık olmak istiyoruz. Maç kaybedebiliriz, maç kazanabiliriz bunlar futbolun içerisinde var ama formasını sonuna kadar terleten bir takım olacak sahada. Maçın bitiş düdüğüne kadar Yozgat Bozokspor formasının değerini bilen futbolcular olacak. Taraftarlarımız sonuna kadar bizleri sonuna kadar desteklemelerini istiyoruz. İlk maçımız olan Alanya Kestel maçına bütün halkımızı davet ediyoruz. 3 puan alarak Yozgat halkına armağan etmek istiyoruz” diye konuştu.