Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye geneli 81 il ve 922 ilçede, ihanet çetesi FETÖ karşısında Çanakkale ruhuyla bir direniş ve diriliş öyküsü yazan milletin aziz hatırası muhafaza edilmek üzere etkinlik ve faaliyetlerin düzenleneceğine vurgu yapıldı.

ŞEHİTLER İÇİN TÜM CAMİLERDE HATİM OKUNACAK

Başkanlığın 15 Temmuz etkinlikleri çerçevesinde, Türkiye genelindeki tüm camii ve Kur’an kurslarında hatm-i şerifler okunarak, duaları 15 Temmuz’da icra edilecek programlarda yapılacak. Ayrıca 15 Temmuz 2023 Cumartesi günü öğle namazı öncesi tüm camilerde, şehitlerin ruhlarına ithafen Kur’an-ı Kerim tilavet edilip, mevlid-i şerifler okunacak.

Ankara’da ise aynı saatlerde Beştepe Millet Camii’nde öğle namazı sonrası şehitler için “Mevlit Programı” düzenlenecek ve Diyanet TV’den de canlı yayınlanacak.

“15 Temmuz Ruhu”nu ele alan hutbe okunacak 14 Temmuz’da cuma namazında ise tüm camilerde “Din İstismarıyla Mücadele ve 15 Temmuz Ruhu”nu ele alan hutbe okunacak.

GENÇLER BİLİNÇLENDİRİLECEK

Etkinlikler kapsamında gençlere yönelik de faaliyetler gerçekleştirilecek. Buna göre gençlik koordinatörleri ve manevi danışmanlar marifetiyle Türkiye genelindeki diyanet gençlik hizmet alanlarında gençlerin bilinçlendirilmesine yönelik “Din İstismarıyla Mücadelede Sahih Dini Bilginin Önemi” konulu sohbet, çevrim içi ve yüz yüze söyleşi, Kur’an tilaveti, dua ve benzeri toplam 1.615 faaliyet gerçekleştirilecek.

Öte yandan 15 Temmuz programlarının icra edileceği bütün meydanlarda Kur’an ziyafeti, ilahiler ve dualar yapılacak ve bu kapsamda binden fazla faaliyet gerçekleştirilecek.

MİNARELERDEN SALALAR OKUNUP, IŞIKLAR YAKILACAK

15 Temmuz Cumartesi gününü 16 Temmuz Pazar gününe bağlayan gece 00.13’te Türkiye genelindeki camilerin hepsinde eş zamanlı salalar okunacak. Ayrıca merkez camiler ve 15 Temmuz programlarının icra edileceği yerlere yakın olan camiler sabah namazına kadar açık tutulacak ve bütün camilerin minarelerinin ışıkları yakılacak.

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER ZİYARET EDİLECEK

81 ilin il ve ilçe müftülerinin başkanlığındaki heyetlerce şehitlikler, şehit yakınları ve gaziler ziyaret edilecek.

Kur’an kurslarında 2 milyondan fazla çocuk ve gençle etkinlikler düzenlenecek

Yaklaşık 90 bin cami ve Yaz Kur’an Kurslarında eğitim gören 2 milyondan fazla çocuk ve gencin bilinçlendirilmesine yönelik sohbet, Kur’an tilaveti, dua, şiir okuma, resim yarışması gibi etkinlikler düzenlenecek. Ayrıca “Din İstismarıyla Mücadele ve Sahih Dini Bilginin Önemi” konulu özel hazırlanan kitap, slayt ve benzeri materyallerle tüm cami ve Kur’an kurslarında vatandaşlar ve özellikle gençler bilgilendirilecek.

DİYANET TV VE RADYO’DA DİN İSTİSMARI VE 15 TEMMUZ KONULARI İŞLENECEK

Diyanet TV, din istismarı ve 15 Temmuz konularında fragmanlar, haber bültenleri, canlı bağlantılar, ortak yayınlar, dinleyici görüşlerini de ihtiva eden yayınlar yapacak. Diyanet Radyo için kısa ve etkili sunumlar, edebi metin seslendirmeleri yapılacak, hazırlanan bu çalışmalar ulusal radyo organlarıyla da paylaşılacak. Haber Merkezi