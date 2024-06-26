Yozgat’ta onaylı randevu sistemi artık sadece muayenelerde değil, tetkiklerde de geçerli olacak. Bu yeni uygulama ile birlikte, hastaların hem muayene hem de tetkik randevuları için onay vermesi gerekecek. İşte tetkik amaçlı görüntüleme işlemlerinde onaylı randevu dönemine dair tüm detaylar...

TETKİK AMAÇLI GÖRÜNTÜLEME İŞLEMLERİNDE

ONAYLI RANDEVU SİSTEMİ" NEDİR VE NE ZAMAN UYGULAMAYA GİRECEK?

Yeni düzenleme, tetkik amaçlı görüntüleme işlemleri için hastane kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlayacak bir sistem getiriyor. Hastaların randevularına gelememe durumunda, randevularını erken iptal ederek boş kalan kapasitenin diğer hastalar tarafından kullanılmasına olanak tanıyacak bu kurallar, 24 Haziran Pazartesi günü itibarıyla alınacak randevular için geçerli olacak.

Bu sistem, aynı şikayetle farklı hastanelerde görüntüleme işlemi yaptırma zorunluluğunu ortadan kaldırarak ciddi bir kaynak israfını önleyecek. Artık bir hastanede yaptırılan tetkik amaçlı görüntüleme işlemi diğer hastanelerde de görüntülenebilecek.

HASTALAR RANDEVU SAATİNE UYACAĞINA İLİŞKİN ONAY VERMEK ZORUNDA MI?

Evet, hastaneler tarafından sistem üzerinde randevuları oluşturulan kişilerin, randevu saatine uyacağına dair onay vermesi gerekiyor. Randevu tarihinden iki gün önce saat 20.00'ye kadar onay verilmesi veya gelememe durumunun bildirilmesi gerekecek. Onay işlemi "www.mhrs.gov.tr" internet sitesi, mobil uygulama, onay linki içeren SMS ve "Alo 182 Çağrı Merkezi" üzerinden yapılabilecek.

ONAY VERİLEN RANDEVU İPTAL EDİLEBİLECEK Mİ?

Evet, randevu tarihinden iki gün önce saat 20.00'ye kadar randevular, "www.mhrs.gov.tr" internet sitesi, mobil uygulama, onay linki içeren SMS ve "Alo 182 Çağrı Merkezi" aracılığıyla iptal edilebilecek.

RANDEVUSUNU ONAYLAMAYAN KİŞİLERE İLİŞKİN SÜREÇ NASIL YÜRÜTÜLECEK?

Son onay saatine kadar randevusunu onaylamayan kişilerin randevuları otomatik olarak iptal edilecek. Bu durum, hastanelerde kaynak israfını önleyerek, diğer hastaların hizmet almasını kolaylaştıracak.

ONAYLANAN RANDEVUYA GİDİLMEZSE

HERHANGİ BİR KISITLAMA UYGULANACAK MI?

Evet, randevusunu onayladığı halde gitmeyen kişiler, aynı işlem için ancak 15 gün sonra yeni bir randevu alabilecekler. Bu, hastaların randevularına sadık kalmasını teşvik etmek amacıyla getirilen bir düzenlemedir.

RANDEVUSUNU ONAYLAMAYAN YA DA İPTAL ETMEYEN

KİŞİLER HİZMET ALABİLECEK Mİ?

Randevusunu onaylamayan veya iptal etmeyen kişilerin randevuları, iki gün önce saat 20.00'de otomatik olarak iptal edilecek. Bu durumda, hastaneler bu kişiler için tekrar randevu verebilecek.

TETKİK AMAÇLI GÖRÜNTÜLEME İŞLEMLERİNDE

ONAYLI RANDEVU SİSTEMİNDEN MUAF OLAN GRUPLAR VAR MI?

Evet, muayene randevularında olduğu gibi, tetkik amaçlı görüntüleme işlemi randevularında da 65 yaş üstü hastalar ve kanser hastaları onay işleminden muaf tutulacak. Bu gruptaki hastalar için hastanelerden her zaman randevu verilebilecek.