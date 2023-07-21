Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Yozgat’ında içerisinde bulunduğu öğretmenevi ve akşam sanat okullarında öğretmenlerin konaklama taleplerine daha hızlı cevap verilmesi amacıyla yeni bir karar alındı.

Rezervasyon işlemlerinde öncelikli hizmet verilebilmesi amacıyla kurumlarda öğretmenlere yönelik kapasitede artış yapıldı.

Buna göre, çevrim içi rezervasyon sistemlerinde öğretmenler için ayrılacak kontenjan oda kapasitesine göre kurumlara yazıyla bildirildi.

Alınan karar uyarınca çevrim içi rezervasyon sistemlerinde, 25-39 oda kapasiteli kurumlarda en az 15 oda, 40-79 oda kapasiteli kurumlarda en az 30 oda, 80 oda ve üstü kapasiteli kurumlarda ise toplam oda sayısının en az yüzde 60'ı öğretmenlere tahsis edilecek. Haber Merkezi