Burada bir açıklama yapan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, TMO’nun günlük hububat alımında kapasitesinin 160 bin tona ulaştığını kaydetti. Genel Müdür Güldal, “TMO’ya arz edilen bütün ürünü yeni randevular açarak alıyoruz” dedi.

Toplantının açılışında bir konuşma yapan Bakan İbrahim Yumaklı, Bakanlığımızın önümüzdeki dönemde izleyeceği politikalara ilişkin bilgiler aktararak, ilk ağızdan talimatlarını İl Tarım ve Orman Müdürlerine verdi.

Konuşması sonrasında bir de değerlendirme yapan Yumaklı, “İl Tarım ve Orman Müdürlerimizle Bakanlığımızda bir araya geldik. Sektörümüzün gücünü ve potansiyelini her geçen gün daha da artırmak için tüm teşkilatımızla birlikte var gücümüzle çalışacağız. Üreticilerimizin her daim yanında olacağız” ifadelerini kullandı.

Toplantının devamında TMO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Ahmet Güldal’daKurumun faaliyetlerine ilişkin bir bilgilendirme sunumu yaptı.

Sunumunda, TMO randevu sistemi ve alım faaliyetleri başta olmak üzere Kurumun yürütmekte olduğu iş ve işlemleri detaylarıyla paylaşan Genel Müdür GÜLDAL, hububat hasadının yoğunlaşarak devam ettiği aktardı.

Güldal, “Günlük alım kapasitemiz 160 bin tona ulaştı. TMO’ya arz edilen bütün ürünü yeni randevular açarak alıyoruz. İl Müdürlerimizin TMO ekipleri ve üretici temsilcileriyle koordine olmaları, üreticilerimizin doğru bilgilendirilmesi bakımından katkıları bizim için çok önemlidir” dedi. Haber Merkezi/Alpaslan Demir