Dolandırıcılar, kapora ödemesi yapacaklarını söyleyerek satıcılardan IBAN bilgisi alıyor, ardından mobil bankacılık üzerinden parayı satıcının değil kendi hesaplarına yönlendiriyor. Uzmanlar, ödeme isteklerinin dikkatle incelenmesi gerektiği uyarısında bulunuyor.

Son dönemde ilan siteleri üzerinden işlem yapan vatandaşları hedef alan dolandırıcılar, yeni bir yöntemle “kapora ödeyeceğiz” bahanesini kullanıyor. İlanla ilgileniyormuş gibi davranan şüpheliler, satıcıya IBAN bilgilerini iletmesini söylüyor.

Satıcı, ödemenin kendisine geleceğini düşünürken, dolandırıcılar mobil bankacılık sistemindeki “ödeme isteme” özelliğini devreye alarak parayı kendi hesaplarına aktarabiliyor.

Mobil Bankacılık Dolandırıcıların Yeni Gözdesi Oldu

Bilişim ve teknoloji hukuku uzmanı Avukat Özlem Kurt, yöntemi şu sözlerle anlattı:

“Mobil bankacılık artık dolandırıcıların en çok ilgi gösterdiği alanlardan biri haline geldi. Size ödeme yapacakmış gibi davranıp aslında kendi hesaplarına para çekiyorlar. Gönderilen linke tıklandığında, talep edilen kapora tutarı kadar para anında dolandırıcının hesabına geçebiliyor. Satıcı konumundaki kişi, çoğu zaman farkında olmadan bu sürecin içine çekiliyor. Bankalar da kullanıcıları bu konuda uyararak dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatıyor.”

Uzmanlardan Kritik Uyarı

Uzmanlar, özellikle gelen mesajların ve ödeme taleplerinin dikkatle okunmasını, doğrulanmadan hiçbir onayın verilmemesini öneriyor.

Vatandaşların, bu tür mesajlarda yer alan yönlendirmelere itibar etmemesi ve şüpheli durumlarda bankaları ya da emniyet birimlerini bilgilendirmesi gerektiği vurgulanıyor.