"Sports+ ForSocialChange" başlık projenin kapanış toplantısı Sorgun'da gerçekleştirildi.

Yoğun katılımın sağlandığı seminerde sağlıklı yaşam için sporun gerekliliğinden bahsedildi.

“SPOR SAĞLIKLI YAŞAMIN ZORUNLULUĞU”

Yapılan seminer hakkında açıklamada bulunan SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, seminerin Avrupa Komisyonu Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı (EACEA) tarafından desteklendiğini söyledi.

Yönetim Kurulu Başkanı Uğuz, SORGED Koordinatörlüğünde yapılan seminerin FundaciónUniversitaria San Antonio (UCAM)-İspanya, GinásioClubePortuguês (GCP)-Portekiz ve AlexandruIoanCuza” University (UAIC) -Romanya ortaklılığında ve Erasmus+ Spor programı çerçevesinde yürütüldüğünü bildirdi.

Yönetim Kurulu Başkanı Uğuz, “Emeği geçen, katkı sunan herkese teşekkür ederiz” dedi.

İnsanların sağlıklı yaşayarak hayatlarına devam etmek zorunda olduğunu belirten Başkan Uğuz, “Sağlığı korumak için beslenme alışkanlıkları ve spor alışkanlığı öne çıkmaktadır. Spor yapmak ile sağlıklı olmak arasında doğru orantılı bir ilişki bulunmaktadır. Dengeli beslenmek kadar düzenli spor yapmak da sağlığın korunması için gereklidir” şeklinde konuştu.

Sağlıklı bir yaşam sürmek için yapılması gerekilenlerin başında spor yapmanın geldiğini ifade eden Başkan Uğuz, spor sayesinde kalp rahatsızlığı riskinin azaldığının altını çizdi.

“SPOR HAKKINDA KONUŞTULAR”

Seminerde ise sporun faydaları üzerinde duruldu.

Seminerde, “Sporla kaslarımız güçlenir, fiziksel performansımız artar. Çeşitli hastalıklara karşı dirençli olmamızı sağlar. Bu nedenle sağlıklı yaşam için spor yapmak gerekir. Spor ve sağlık birbirini dengeleyen faaliyetlerdir. Bir insanın spor yapması sağlıklı kalmasını kolaylaştırır. Düzenli spor yapmak, doku, organ ve sistemlerin işleyişini kolaylaştırmaktadır. Düzenli spor yapmak için insanların planlı hareket etmesi gerekir. Vücudun işleyişinin devamlılığı, zindelik için spor yapmak gerekir. Spor faaliyetlerini okulda, evde, iş yerinde özel alanlarda yapmak mümkündür” gibi bilgiler gençlere aktarıldı.

Semineri veren isimler ise şu şekilde; Doçent Dr. İzzet Kırkaya, Öğretim Görevlisi Mehmet İnan, Dr.PuniAlexandruRareș, Dr. Tanasă Anca-Raluca, Dr. IacobMihai-Radu, Profesör ÁlvaroDíaz-Aroca, Spor Antrenörü Daniel Simoes, Spor Antrenörü BeatrizViegas.

Melike Aslı Arslan