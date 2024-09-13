Kanserle mücadele eden ünlü türkücü Ankaralı Turgut’un son hali sevenlerini üzdü. 61 yaşındaki sanatçı, son 1,5 ayda 13 kilo kaybederek sağlığında önemli bir değişim yaşadı. İşte detaylar…

61 yaşındaki ünlü türkücü Ankaralı Turgut’un kanserle mücadelesi devam ediyor. Sanatçı, son 1,5 ayda 13 kilo kaybederek sağlığında önemli bir değişim yaşadı. Son görünümüyle tanınmaz hale gelen Turgut, akıllı ilaç tedavisi gerektiğini ancak ekonomik sıkıntılar nedeniyle bu ilacı temin edemediğini belirtti. Ayrıca, bu zor dönemde kendisini arayıp sormayan sanat camiasına da sitemde bulundu.

Ankaralı Turgut’un sağlık durumu, müzik dünyasında geniş bir yankı uyandırdı. Sanatçının kızı, babasının hastalığı hakkında sosyal medya üzerinden destek çağrısında bulundu ve hayranlarından dua istedi. Ünlü şarkıcının kilo kaybı ve genel sağlık durumu, sevenleri tarafından endişeyle takip ediliyor.

ANKARALI TURGUT KİMDİR?

Ankaralı Turgut, Ankara'da 1963 yılında doğdu. Sanatçının gerçek adı Turgut Karataş. Roman kökenli sanatçı, müzik kariyerine 12 yaşındayken köy düğünlerinde darbuka çalarak başladı. Müzik yeteneği, babası ve aile bireylerinden aldığı etkilerle gelişti.

MÜZİK KARİYERİ VE BAŞARILARI

Ankaralı Turgut, 1994 yılında profesyonel müzik kariyerine adım atarak büyük bir çıkış yakaladı. Yöresel Halk Müziği ve Arabesk tarzında enerjik ve eğlenceli şarkılarla tanınan sanatçı, birçok albümle geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Öne çıkan albümleri arasında "Benim Adım Ankaralı Turgut," "Yakalarsam Tık Tık," "Ver Deyom Vermeyon," "Var Yemez Amca," "Sıra Sende," "Hüp Düt & Dabi Dabi," ve "Kaymak Lazım" yer alıyor.

SON DURUM VE GELİŞMELER

Ankaralı Turgut’un sağlık durumu son günlerde endişe verici bir hal aldı. Kanser tedavisi gören sanatçı hastaneye kaldırıldı ve tedavi süreci hakkında bilgi verildi. 61 yaşındaki sanatçının yaşadığı kilo kaybı ve genel sağlık durumu, müzik dünyası ve sevenleri tarafından büyük bir üzüntüyle karşılanıyor.