Sorgun Gençlik Derneği (SORGED), 20 Eylül Cuma günü Yozgat Şehir Hastanesi'nin ev sahipliğinde "Kanser Çalıştayı" düzenleyecek.

SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, kanserin Türkiye ve dünyada ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer aldığını vurgulayarak, bu önemli sağlık sorununa dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla çalıştay düzenleyeceklerini belirtti.

Başkan Uğuz, çalıştayın Türkiye, İtalya, Kuzey Makedonya ve Ürdün'den politika yapıcılar, doktorlar, akademisyenler, kanser hastaları, sivil toplum kuruluşları, gençler ve gençlik çalışanlarının katılımıyla gerçekleşeceğini ifade etti.

Uğuz, 20 Eylül Cuma günü saat 10.00-17.00 arasında Yozgat Şehir Hastanesi'nde düzenlenecek olan çalıştay, herkese açık ve ücretsiz olacak. Ayrıca Yozgat ve Sorgun'dan katılacak gençler için hastaneye ücretsiz servis hizmeti sağlanacağını söyledi.